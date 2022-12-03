В Южной Корее продолжают бастовать 5000 дальнобойщиков
Южнокорейское правительство пытается применять жёсткие меры против бастующих водителей
Сеул, 4 декабря, 2022, 02:40 — ИА Регнум. В Южной Корее уже 10-й день продолжается забастовка водителей тяжёлых грузовиков, сообщает 3 декабря информационное агентство Рёнхап.
Пока нет никаких признаков компромисса по схеме оплаты труда, которую дальнобойщики потребовали от правительства сделать постоянной, чтобы гарантировать минимальную заработную плату.
Забастовка вызвала серьезные перебои с поставками цемента и стали и начала сказываться на нефтеперерабатывающем секторе.
Хотя, как заявило правительство, отгрузки цемента из крупных портов и заводов восстанавливаются после нескольких дней сбоев. По данным министерства земли, транспорта и морских дел, контейнерные перевозки из 12 крупных портов по всей стране восстановились до 82% от среднего. Уровень отгрузки упал до 21%, прежде чем правительство издало исполнительный приказ о возвращении к работе водителей бастующих цементовозов. Транспортировка цемента окупилась примерно до уровня в 62%.
Однако ситуация с поставками металлов и бензина продолжает ухудшаться. Hyundai Steel не смогла отгрузить 50 000 тонн продукции с пяти заводов. Главный металлургический комплекс в Пхохане, примерно в 370 км к юго-востоку от Сеула, был вынужден отложить поставку около 106 000 тонн стальной продукции.
На примерно 60 заправочных станциях по всей стране закончилось топливо, и ещё больше заправочных станций страдают от его нехватки, сообщило министерство торговли, промышленности и энергетики.
Ожидалось, что правительство расширит приказы о возвращении на работу водителей бензовозов и грузовиков, перевозящих металлы, но, похоже, оно решило смягчить жёсткую позицию на фоне мнения о том, что забастовка теряет силу после введения первых запретительных мер.
Правительство 2 декабря заявило, что с начала следующей недели оно начнет налагать штрафы на перевозчиков цемента, которые не соблюдают правительственное распоряжение о прекращении забастовки.
Перевозчики цемента будут отстранены от работы на срок до 30 дней за первое несоблюдение и потеряют лицензию, если они не будут соблюдать распоряжение во второй раз.
Ожидается, что около 5100 объединенных в профсоюзы дальнобойщиков, поддерживаемых Корейской конфедерацией профсоюзов, продолжат бастовать и дальше.