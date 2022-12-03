Сеул, 4 декабря, 2022, 02:40 — ИА Регнум. В Южной Корее уже 10-й день продолжается забастовка водителей тяжёлых грузовиков, сообщает 3 декабря информационное агентство Рёнхап.

Станислав Ленц. Забастовка. 1910

Пока нет никаких признаков компромисса по схеме оплаты труда, которую дальнобойщики потребовали от правительства сделать постоянной, чтобы гарантировать минимальную заработную плату.

Забастовка вызвала серьезные перебои с поставками цемента и стали и начала сказываться на нефтеперерабатывающем секторе.

Хотя, как заявило правительство, отгрузки цемента из крупных портов и заводов восстанавливаются после нескольких дней сбоев. По данным министерства земли, транспорта и морских дел, контейнерные перевозки из 12 крупных портов по всей стране восстановились до 82% от среднего. Уровень отгрузки упал до 21%, прежде чем правительство издало исполнительный приказ о возвращении к работе водителей бастующих цементовозов. Транспортировка цемента окупилась примерно до уровня в 62%.

Однако ситуация с поставками металлов и бензина продолжает ухудшаться. Hyundai Steel не смогла отгрузить 50 000 тонн продукции с пяти заводов. Главный металлургический комплекс в Пхохане, примерно в 370 км к юго-востоку от Сеула, был вынужден отложить поставку около 106 000 тонн стальной продукции.

На примерно 60 заправочных станциях по всей стране закончилось топливо, и ещё больше заправочных станций страдают от его нехватки, сообщило министерство торговли, промышленности и энергетики.

Ожидалось, что правительство расширит приказы о возвращении на работу водителей бензовозов и грузовиков, перевозящих металлы, но, похоже, оно решило смягчить жёсткую позицию на фоне мнения о том, что забастовка теряет силу после введения первых запретительных мер.

Правительство 2 декабря заявило, что с начала следующей недели оно начнет налагать штрафы на перевозчиков цемента, которые не соблюдают правительственное распоряжение о прекращении забастовки.

Перевозчики цемента будут отстранены от работы на срок до 30 дней за первое несоблюдение и потеряют лицензию, если они не будут соблюдать распоряжение во второй раз.

Ожидается, что около 5100 объединенных в профсоюзы дальнобойщиков, поддерживаемых Корейской конфедерацией профсоюзов, продолжат бастовать и дальше.