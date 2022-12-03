Москва, 4 декабря, 2022, 02:07 — ИА Регнум. Суточный рекорд высокого атмосферного давления был обновлён в Москве. Об этом 3 декабря сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зима. Кузьминский парк. Москва

Как уточнил специалист, вечером в Москве атмосферное давление стало повышаться, и в 21:00 мск на метеостанции ВДНХ был зафиксирован показатель 771,1 мм рт. ст. Это на 0,2 мм выше рекорда, зарегистрированного в этот день в 1954 году.

Кроме того, метеоролог указал, что 4 и 5 декабря в Москве возможны новые рекорды высокого атмосферного давления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москву пришла очень холодная погода, температурные показатели в выходные дни ожидаются на семь-восемь градусов ниже нормы.