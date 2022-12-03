Анкара, 4 декабря, 2022, 02:03 — ИА Регнум. Курдские вооруженные формирования в Сирии являются «законными целями» для Вооруженных сил Турции, заявил в интервью телеканалу Al Jazeera пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция. Пушка. Война

По его словам, речь идет о всех без исключения учреждениях, сооружениях, постах и военных пунктах курдов. Он напомнил, что Турция считает террористическими Рабочую партию Курдистана (РПК), а также Курдские отряды народной самообороны (ОНС) и Партию демократического союза (ПДС)

Кроме того, Калын обвинил курдские формирования в том, что они использовали флаги американского и сирийского правительств, чтобы «защитить себя» и узаконить свое присутствие на севере Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группировка «Сирийские демократические силы» (СДС), которая в основном состоит из курдских формирований, объявила о прекращении всех совместных операций с войсками США и возглавляемой Вашингтоном коалицией в Сирии.