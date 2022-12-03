Будапешт, 4 декабря, 2022, 01:45 — ИА Регнум. Тысячи учителей, учащихся и родителей 3 декабря вышли на акцию протеста в венгерской столице Будапеште в знак солидарности с преподавателями, уволенными из средних школ за забастовку, сообщило агентство Reuters.

Aklyuch Будапешт

Участники собрания держали транспаранты «Руки прочь от наших учителей» и «Позор Орбану» (премьер-министр страны Виктор Орбан — ИА REGNUM). Некоторые студенты организовали недельное круглосуточное дежурство у офиса министерства внутренних дел Венгрии, которое занимается вопросами образования.

Забастовка учителей была связана с их требованиями повысить уровень заработной платы и решить проблему нехватки преподавателей. Увольнения начались из-за того, что правительство Венгрии признало акцию незаконной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нидерландах протестующих против закрытия трех тысяч ферм в стране полиция разогнала с использованием экскаваторов.