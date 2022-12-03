Москва, 4 декабря, 2022, 01:44 — ИА Регнум. Заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о недопустимости атак российских ВС по энергообъектам Украины прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сообщение дипломат разместила 3 декабря в своём телеграм-канале.

Кристина Уколова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова процитировала заявление Нуланд о том, что президент России Владимир Путин не использовал ядерное оружие на Украине из-за предупреждений со стороны мирового сообщества. При этом Нуланд поясняла, что, в связи с вынужденным отказом от ядерной эскалации, России сменила тактику и начала атаки на энергоструктуру Украины, «которые неприемлемы».

«Виктория Нуланд вновь сама себя победила: сначала сами же через подконтрольные СМИ и «мозговые центры» раздували тему ядерной угрозы со стороны России, теперь пытаются свалить с больной головы на здоровую: якобы ядерный Армагеддон не наступил из-за «жестких предупреждений» (а не потому, что никто по эту сторону границы его и не планировал)», — указала Захарова.

Кроме того, по поводу неприемлемости ударов по украинской энергосистеме российский дипломат отметила, что не Нуланд учить мир. Захарова предложила вспомнить, как США и НАТО уничтожали энергосети по всему миру.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о встрече с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд в Киеве и обсудил с ней некую украинскую «формулу мира».