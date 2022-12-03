Шанхай, Китай, 4 декабря, 2022, 01:46 — ИА Регнум. В Шанхае начал работу новейший полностью автоматизированный завод по производству роботов, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

KUKA Systems GmbH Роботы на конвейере

Производство, открытое швейцарско-шведской компанией ABB, на полном основании можно назвать заводом по изготовлению роботов с помощью роботов, так как все работы выполняются там в автоматизированном режиме.

В завод, занимающий территорию 67 тысяч кв. м в новом районе Шанхая Пудун, было инвестировано $150 млн. Предприятие будет являться крупнейшей в мире базой компании ABB по производству и применению роботов, а также по исследованиям и разработкам в области робототехники.