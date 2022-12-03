Вашингтон, 4 декабря, 2022, 00:57 — ИА Регнум. Конгресс США должен не откладывать принятие годового законопроекта о военных расходах, а согласовать документ вовремя, заявил глава Пентагона Ллойд Остин 3 декабря на форуме национальной обороны в городе Сими-Вэлли (штат Калифорния).

(сс) Senior Airman Perry Aston Ллойд Остин

По словам министра, этот вопрос имеет «ключевое значение» для обеспечения национальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря Ллойд Остин принял участие в церемонии, на которой был представлен новый стратегический бомбардировщик США — B-21 Raider.