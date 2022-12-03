Пекин, 4 декабря, 2022, 00:59 — ИА Регнум. Финансовая поддержка строительства автомобильных дорог в сельских районах Китая значительно увеличилась, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

Горная дорога

Банк сельскохозяйственного развития КНР по состоянию на конец октября имел в качестве непогашенных кредитов, выданных на дорожное строительство на селе, рекордную сумму — 254 млрд юаней ($36 млрд), что на 28,5 млрд юаней больше, чем в начале года.

Прокладка дорог в сельских районах имеет крайне важное значение для интенсификации китайского сельского хозяйства и увеличения доходов крестьян.

Всего за десять месяцев этого года Банк сельскохозяйственного развития выдал кредитов на строительство дорог в сельских районах Китая на 47 млрд юаней (около $6,7 млрд), что на 94% превышает показатели аналогичного периода 2021 года.