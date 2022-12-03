В городе Запорожье слышны взрывы, звучит сирена воздушной тревоги
В оккупированном Киевом городе Запорожье произошли взрывы
Киев, 4 декабря, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Взрывы произошли в оккупированном киевским режимом городе Запорожье, в подконтрольной Киеву части региона объявлена воздушная тревога. Об этом 3 декабря сообщает «Страна. ua».
Тревога
В городе Запорожье слышны взрывы, в подконтрольной Киеву части региона объявлена воздушная тревога.
Кроме того, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, а также в городе Киеве.