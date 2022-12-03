Киев, 4 декабря, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Взрывы произошли в оккупированном киевским режимом городе Запорожье, в подконтрольной Киеву части региона объявлена воздушная тревога. Об этом 3 декабря сообщает «Страна. ua».

Тревога

В городе Запорожье слышны взрывы, в подконтрольной Киеву части региона объявлена воздушная тревога.

Кроме того, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, а также в городе Киеве.