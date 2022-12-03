Фучжоу, Китай, 4 декабря, 2022, 00:58 — ИА Регнум. В восточно-китайской провинции Фуцзянь правоохранительными органами было конфисковано значительное количество контрабандного продовольствия, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

Мясо

В общей сложности у контрабандистов было изъято 600 тонн замороженных продуктов на сумму 36 млн юаней (около $5,1 млн).

В начале ноября служба береговой охраны получила оперативную информация о двух кораблях, стоящих в акватории вблизи города Фучжоу. Стало известно, что с одного корабля на другой перегружается большое количество контрабанды.

Был проведён захват обоих судов. Члены экипажей не смогли предоставить абсолютно никаких документов на имевшиеся на кораблях продукты. Поэтому товары были изъяты, а 14 человек арестовано.

Выяснилось, что эта группа контрабандистов в течение целого года покупала значительное количество продовольствия, в основном говядину и говяжьи субпродукты, а затем перепродавала его во внутренних районах Китая, получая чрезвычайно большую прибыль.

Правоохранительные органы в настоящее время проводят следствие по этому делу.