Вашингтон, 4 декабря, 2022, 00:22 — ИА Регнум. Выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) завершили американские астронавты Джош Кассада и Фрэнк Рубио, сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Они выполняли работы по установке панелей солнечных батарей iROSA. Выход начался в 15:16 и завершился в 22:21 (по московскому времени), заняв семь часов.

Кассада и Рубио также провели работы, связанные с коммутацией МКС. Для них это был второй по счету выход в открытый космос, а предыдущий состоялся 15 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября орбита МКС была поднята на 2,1 км в рамках подготовки к запуску корабля «Союз МС-23», который должен будет в марте 2023 года доставить на станцию экипаж 69-й экспедиции. В ее состав войдут космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара.