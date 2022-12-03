Киев, 4 декабря, 2022, 00:10 — ИА Регнум. Артёмовск и Соледар в ДНР признал самыми болезненными направлениями для киевских войск Владимир Зеленский. Об этом 3 декабря сообщил сам политик в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский рассказал об очередном заседании ставки и о ситуации на самых важных направлениях. Самыми горячими и болезненными в Донбассе для ВСУ Зеленский назвал Артёмовск и Соледар.

Город Артёмовск находится под контролем киевского режима, это крупный транспортный узел, через который проходит сеть автомобильных и железных дорог.

По ситуации в Артёмовске офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что командный пункт ВСУ, базирующийся в этом населённом пункте, подготовлен к эвакуации в «более безопасное место».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в боях у города Артёмовска были ликвидированы пять грузинских наёмников, сражавшихся на стороне киевских боевиков.