Будапешт, 4 декабря, 2022, 00:09 — ИА Регнум. Руководство ЕС должно понять, что введение потолка цен на нефть и другие подобные шаги будут вредить экономике Евросоюза, написал 3 декабря в своем микроблоге венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Agencia de Noticias ANDES Петер Сийярто

Глава МИД призвал Брюссель не пытаться ограничить стоимость сырья, а увеличить поток энергоносителей, что, по его словам, позволит снизить цены на фоне роста предложения.

Сийярто напомнил, что Будапешт ранее добился исключительного права по закупке нефти из России, в связи с чем не станет исполнять решение о потолке цен.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что дешевые энергоресурсы, которые поступали из России в Европу на протяжении десятилетий, были основой экономики европейских стран. Он также обвинил Германию и Францию в том, что из-за них ЕС отрезал себя от сотрудничества с Москвой, и при этом Берлин и Париж не предложили новую программу.