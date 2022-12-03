Лондон, 3 декабря, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Поставки Берлином вооружений Киеву привели к исчерпанию запасов оружия у Германии, которых хватит всего на два дня интенсивных боевых действий, заявил британский обозреватель, эксперт по ФРГ 3 декабря в эфире радиостанции Times Radio.

U.S. Navy Солдат бундесвера

Он отметил, что конфликт на Украине опустошает военные склады по всей Европе, однако наибольшие трудности испытывает Германия, где многие годы реализовывалась политика сокращения финансирования Вооруженных сил.

Муди считает, что ФРГ необходимо найти не меньше €20 млрд, чтобы восстановить запасы вооружений в соответствии с минимальными требованиями НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Politico написало о том, что немецкое министерство финансов отказало минобороны Германии в просьбе выделить средства из госбюджета на закупку новых боеприпасов для бундесвера.