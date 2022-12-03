Дублин, 3 декабря, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Евросоюз должен содействовать урегулированию кризиса на Украине, а не продолжать «раздувать пламя конфликта», заявил ирландский политик Майкл Макнамара, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, призвавшей поддерживать Киев.

European People's Party Урсула фон дер Ляйен

Он подчеркнул, что целью создания ЕС было «поддержание мира во всем мире». Макнамара призвал главу ЕК не забывать об этом и не отклоняться от указанного направления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее высокопоставленные британские политики раскритиковали Урсулу фон дер Ляйен за ее сравнение Украины с Ирландией. Главу ЕК обвинили в «дипломатической бестактности и исторической некомпетентности».