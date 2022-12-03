В Ирландии осудили фон дер Ляйен за призыв поддерживать Киев
Ирландский политик Макнамара призвал руководство ЕС не поддерживать продолжение конфликта на Украине
Дублин, 3 декабря, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Евросоюз должен содействовать урегулированию кризиса на Украине, а не продолжать «раздувать пламя конфликта», заявил ирландский политик Майкл Макнамара, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, призвавшей поддерживать Киев.
European People's Party
Урсула фон дер Ляйен
Он подчеркнул, что целью создания ЕС было «поддержание мира во всем мире». Макнамара призвал главу ЕК не забывать об этом и не отклоняться от указанного направления.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее высокопоставленные британские политики раскритиковали Урсулу фон дер Ляйен за ее сравнение Украины с Ирландией. Главу ЕК обвинили в «дипломатической бестактности и исторической некомпетентности».