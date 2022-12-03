Сеул, 3 декабря, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поздравил южнокорейскую футбольную команду с победой над Португалией, которая вывела сборную в число 16 финалистов чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает 3 декабря агентство Рёнхап.

John Fischer Футбол

«Игроки и тренеры произвели большое впечатление своим боевым духом и страстью на жителей страны. Не стесняйтесь реализовать заложенный вами потенциал и наслаждайтесь игрой!» — написал Юн Сок Ёль на своей странице в социальной сети.

Президент добавил, что он надеется, что всему миру будет продемонстрирован потенциал южнокорейского футбола. Он подчеркнул, что с выходом в следующую стадию турнира перед футболистами вновь возникла непростая задача.

«Я буду болеть за вас вместе со всеми», — заявил глава Южной Кореи.

Напомним, что 2 декабря Южная Корея вырвала победу у Португалии со счетом 2:1. Победный мяч на 90-й минуте встречи забил вышедший на замену Хван Хи Чан. Южная Корея в третий раз в своей истории и в первый раз за последние 12 лет пробилась в 1/8 финала чемпионатов мира по футболу. Лучшим результатом футбольной сборной было четвёртое место на «домашнем» чемпионате 2002 года.