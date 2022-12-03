Киев, 3 декабря, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о встрече с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд в Киеве. Соответствующее сообщение представитель киевского режима разместил в своём телеграм-канале.

Официальное интернет-представительство главы режима Киева Андрей Ермак

Ермак разместил в своём телеграм-канале фотографию, где он обнимает Нуланд. Под фотографией он написал, что провёл встречу с замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и чрезвычайным и полномочным послом США на Украине Бриджит Бринк. Ермак уточнил, что он обсудил с Нуланд проблемы увеличения санкционного давления на Россию и некую украинскую «формулу мира».

Также Ермак выразил благодарность США и американскому лидеру Джозефу Байдену за поддержку Киева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белый дом будет продолжать оказывать помощь Киеву и его позиция по ситуации на Украине остаётся неизменной.