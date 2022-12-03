Сан-Сальвадор, 3 декабря, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил в своем микроблоге о развертывании в городе Сояпанго (пригород столицы республики) 8500 военных и 1500 сотрудников силовых ведомств.

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По его словам, силовики должны задерживать членов банд и выводить их из населенного пункта «одного за другим». Сояпанго считается неприступным городом для правоохранительных органов и местом, где реальную власть имеют бандитские группировки «Мара Сальватруча» и «Баррио 18».

Для проведения операции силовикам выдали тяжелое вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября Найиб Букеле заявил, что безопасность вокруг крупных городов Сальвадора будет усилена. Такое обещание глава республики прозвучало на фоне роста активности бандитских группировок.