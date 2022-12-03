Сеул, 3 декабря, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Сеульский суд отклонил ордер на арест Дэниела Шина, соучредителя криптовалютной компании Terraform Labs, обвиняемого в мошенничестве и в получении незаконной прибыли, сообщает 3 декабря южнокорейское информационное агентство Рёнхап.

Иван Шилов ИА REGNUM Решение суда

Прокуратура также запросила ордера на арест трёх других инвесторов Terraform Labs и четырех инженеров криптовалют компании — TerraUSD и Luna.

Terraform Labs находится под следствием по подозрению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов после того, как в мае инвесторы подали жалобы на До Квона, ещё одного соучредителя компании. Но До Квон сумел скрыться. В настоящий момент его местонахождение неизвестно и он объявлен в розыск Интерпола.

Прокуратура подозревает, что Шин хранил криптовалюту Luna, которая была предварительно выпущена без уведомления обычных инвесторов, и получил незаконную прибыль в размере 140 миллиардов вон ($105 миллионов долларов США), продав криптовалюту до её массового краха по высокой цене.

Однако судья Южного окружного суда Сеула отклонил ордер на арест 37-летнего предпринимателя, несмотря на то, что признал тяжесть совершенного им преступления.

Суд также отклонил ордера на арест всех остальных семерых подозреваемых.

Хотя в настоящее время в южнокорейском законе о рынках капитала нет юридической статьи о стейблкоинах и биткоинах, прокуратура заявила, что рассматривает криптовалюту Luna как инструмент финансовой инвестиционной безопасности.

Обвинения против Шина также включают нарушение закона об электронных финансовых транзакциях, поскольку информация о клиентах, по заявлению прокуратуры, использовалась незаконно.

Шин опроверг какие-либо связи с Terraform Labs, так как в марте 2020 года он ушёл из компании и основал другую фирму по торговле криптовалютой — Chai. Но в начале этого года Шин покинул и Chai.

Напомним, что в мае 2022 года на мировых рынках произошёл обвал цены на криптовалюту LUNA.