Москва, 3 декабря, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Пожар в здании с ресторанами ликвидирован в центре Москвы. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Niklas Freidwall Пожар

Ликвидация возгорания была объявлена спасателями в 21:18 мск. Площадь пожара составила три кв. метра. Пострадавших в результате пожара нет.

Уточняется, что возгорание произошло в вентиляционном коробе, где скопились жировые отложения. Все посетители здания эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в центре Москвы в здании с ресторанами, расположенном по адресу Цветной бульвар, дом № 2, в районе станции метро «Трубная».