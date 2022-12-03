Бахмут, ДНР, 3 декабря, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Грузинские боевики, воюющие в Донбассе на стороне киевского режима, понесли тяжёлые потери, сообщает 3 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

Цитата из кф «Псы войны». Реж. Джон Ирвин. 1980. США — Великобритания Наёмники

Как заявил в интервью телеканалу часто появляющийся на грузинских телеэкранах боевик Ромео Парулава, отряд грузинских карателей, принимающий участие в боевых действиях на стороне Киева у города Бахмут (Артёмовск) на территории ДНР, потерял убитыми пять человек. Имеются раненые, в том числе и командир отряда (его имя умышленно не называлось). Часть грузинских боевиков попала в окружение российских войск.

Сам Парулава охарактеризовал положение, в котором оказались грузинские наёмники, как «крайне тяжёлое». Им может грозить полная ликвидация. Грузинские боевики обратились за помощью к своим коллегам-карателям из украинских вооружённых формирований, чтобы те помогли спасти боевиков из окружения и эвакуировать с поля боя трупы погибших наёмников.

Имена убитых боевиков известны. Это Бадри Маркелия, Роланд Кварацхелия, Ромео Пирчахия, Авто Руруа и Мераб Аладашвили.

Понесённые сегодня потери являются самыми большими единовременными потерями грузинских боевиков за всё время их участия в конфликте в Донбассе и на Украине на стороне украинских националистов. Напомним, что с момента начала СВО было убито 33 грузинских наёмника, а всего с декабря 2014 года ликвидировано 39 боевиков.