Киев, 3 декабря, 2022, 22:09 — ИА Регнум. На Украине возбудили уголовное дело после публикации в одном из СМИ фотографии, запечатлевшей дорогую машину замглавы администрации Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко.

PRO-STREET.OK Porsche Taycan

Фото дорогого авто Porsche Taycan 2021 года выпуска, стоимость которого составляет около $100 тысяч, появилось 1 декабря в журналистском расследовании газеты «Украинская правда» под названием «Не военное положение заместителя руководителя офиса президента Кирилла Тимошенко».

Как утверждает «Украинская правда», на следующий день после публикации было возбуждено уголовное дело по обвинению автора фотографии в несанкционированном копировании информации из системы камер видеонаблюдения «Безопасный город». Его расследованием занимается отдел особо тяжких преступлений следственного управления национальной полиции Киева.

Стоит отметить, что чиновник из администрации Зеленского за последнее время отмечался за рулем элитных автомобилей не один раз. Между тем в ноябре 2022 года глава киевского режима заявил, что на Украине нет коррупционеров.