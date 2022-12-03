Ашхабад, 3 декабря, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление о проведении в Туркменбашы трёхстороннего саммита с участием президентов Турции и Азербайджана Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева. Об этом 3 декабря сообщает туркменское телевидение.

Флаг Туркменистана

По данным журналистов, встреча лидеров стран должна пройти с 13 по 14 декабря. Проведение мероприятия обеспечат управление делами президентской администрации и министерство иностранных дел.

Ранее Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Алиевым и Бердымухамедовым создание в Турции газового хаба.

Напомним, город Туркменбашы до 1993 года назывался Красноводск. Он находится на берегу Каспийского моря. Город является центром нефтеперерабатывающей промышленности республики.