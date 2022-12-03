Москва, 3 декабря, 2022, 21:38 — ИА Регнум. В Москве загорелось здание на Цветном бульваре. Огонь охватил помещение на первом этаже. Эвакуированы посетители ресторанов, передает очевидец.

МЧС РФ Пожар

По предварительной информации, здание, где произошел пожар, расположено по адресу Цветной бульвар, дом № 2, в районе станции метро «Трубная». В нём располагаются несколько заведений, в том числе рестораны.

По некоторым данным, загорелась вытяжка в ресторане Folk. Причиной пожара могли быть жировые отложения в вентиляции, пишет Telegram-канала Mash.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне вечером, 2 декабря, в Москве загорелось здание Микояновского мясокомбината. Пожар возник в складских помещениях, эвакуировали 13 человек. Пострадавших при пожаре не было.