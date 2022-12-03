Кишинёв, 3 декабря, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Молдавия с 4 декабря будет покупать природный газ не только у Газпрома, но и у молдавской энергетической компании «Энергоком», которая распоряжается национальными запасами голубого топлива. Об этом 3 декабря заявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

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Он сообщил, что весь газ, который будет поступать в Молдавию из России, в количестве 5,7 млн кубометров будет предаваться Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Там топливо используют для выработки электроэнергии, которой хватит для обеих республик.

Кроме того, «Молдовагаз» будет покупать по 3,5 млн кубометров газа в сутки у компании «Энергоком».

«Таким образом, общий ежесуточный объём потребления Республики Молдова в декабре составит, по предварительным расчётам, 9,2 млн кубов природного газа», — написал Чебан.

Напомним, с 1 ноября Молдавия самовольно изменила порядок распределения природного газа, поставляемого из РФ. В ПМР вместо запланированных в этом месяце 118 млн кубометров голубого топлива передали 69 млн кубометров. В Приднестровье из-за дефицита газа остановили заводы, а горячую воду подают по графику.

При этом Молдавии пришлось остаться без электроэнергии, которую поставляла ПМР. Через месяц Кишинёв решил возобновить импорт приднестровской электроэнергии.