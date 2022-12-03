Ватикан, 3 декабря, 2022, 21:13 — ИА Регнум. В Ватикане состоялась торжественная церемония зажжения огней на главой рождественской ели, установленной на площади Святого Петра. Тысячи людей собрались на площади, чтобы увидеть лесную красавицу, украшенную световыми гирляндами и игрушками.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Звезда на вершине ели

Украшения были сделаны руками детей — пациентов реабилитационного центра для для людей с психическими расстройствами и постояльцев дома престарелых, пишет ТАСС.

Рождественская ель, высота которой составляет около 30 метров, доставлена в Ватикан из одного из самых живописных мест на побережье Адриатики — центральной области Абруццо. Создавать волшебное настроение рождественская ель в Ватикане будет на протяжении всех праздников — до 8 января 2023 года.