Депутат в Молдавии заявил, что республика отказалась от газа из РФ
Энергетическая независимость Молдавии становится всё ближе — депутат Мариан
Кишинёв, 3 декабря, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Молдавия прекращает использовать газ, поставляемый из России, так как все поставки Газпрома будут идти в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). Об этом 3 декабря написал в своём телеграм-канале Раду Мариан.
Он прокомментировал сообщение, что Молдавия возобновила поставки электроэнергии из Приднестровья и взамен будет отдавать республике весь газ, получаемый из России — 5,7 млн кубометров в сутки.
«Впервые в истории страны правобережье Республики Молдова больше не использует природный газ от Газпрома», — заявил депутат.
Мариан добавил, что Молдавия 3 декабря также начала импортировать газ из Румынии.
«Энергетическая независимость становится всё ближе», — сделал выводы политик.
Напомним, ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что Молдавия, передавая весь российских газ Приднестровью, будет пользоваться резервами. Причём резервы были сформированы из топлива, которое поставлял Газпром. Поставки газа из Румынии — пробные, планируется импортировать около 1 млн кубометров.