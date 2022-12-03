Кишинёв, 3 декабря, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Молдавия прекращает использовать газ, поставляемый из России, так как все поставки Газпрома будут идти в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). Об этом 3 декабря написал в своём телеграм-канале Раду Мариан.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Он прокомментировал сообщение, что Молдавия возобновила поставки электроэнергии из Приднестровья и взамен будет отдавать республике весь газ, получаемый из России — 5,7 млн кубометров в сутки.

«Впервые в истории страны правобережье Республики Молдова больше не использует природный газ от Газпрома», — заявил депутат.

Мариан добавил, что Молдавия 3 декабря также начала импортировать газ из Румынии.

«Энергетическая независимость становится всё ближе», — сделал выводы политик.

Напомним, ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что Молдавия, передавая весь российских газ Приднестровью, будет пользоваться резервами. Причём резервы были сформированы из топлива, которое поставлял Газпром. Поставки газа из Румынии — пробные, планируется импортировать около 1 млн кубометров.