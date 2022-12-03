Минск, 3 декабря, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Белорусские и российские военнослужащие совместной Региональной группировки войск отрабатывают боевое слаживание, чтобы эффективно отразить агрессию на Союзное государство. Об этом на встрече в Минске с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся. Все об этом знают вокруг», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что совместная подготовка никогда не скрывалась и этого не смогли бы сделать в любом случае. Белорусский президент также подчеркнул, что Россия и Белоруссия хотят мира, но готовы ответить на агрессию.

«Если они хотят воевать до последнего не то украинца, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право», — заявил белорусский лидер.

Напомним, Шойгу в Минске также встретился с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным. Они подписали протокол между о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере, который действует с 1997 года.