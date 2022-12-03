Лукашенко заявил, что в Союзном государстве не хотели и не хотят войны
Лукашенко подтвердил, что ни Россия, ни Белоруссия не хотели войны
Минск, 3 декабря, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Вооруженные силы Союзного государства готовятся в случае необходимости отразить любую агрессию. При этом, укрепляя свои рубежи, Россия и Белоруссия действуют «как единая группировка, единая армия». Об этом 3 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.
Говоря об укреплении своих позиций и проведении боевого слаживания вооруженных сил союзников, Лукашенко подчеркнул, что публично руководство Союзного государства неоднократно заявляло, что никогда не хотело войны.
При этом, как отметил белорусский президент, ранее бывший руководитель Украины Петр Порошенко, высказываясь на тему минских переговоров, заявил, что «он готовился к войне».
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе состоявшегося 2 декабря телефонного разговора Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.