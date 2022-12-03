Минск, 3 декабря, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Вооруженные силы Союзного государства готовятся в случае необходимости отразить любую агрессию. При этом, укрепляя свои рубежи, Россия и Белоруссия действуют «как единая группировка, единая армия». Об этом 3 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Говоря об укреплении своих позиций и проведении боевого слаживания вооруженных сил союзников, Лукашенко подчеркнул, что публично руководство Союзного государства неоднократно заявляло, что никогда не хотело войны.

«Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим», — напомнил Лукашенко.

При этом, как отметил белорусский президент, ранее бывший руководитель Украины Петр Порошенко, высказываясь на тему минских переговоров, заявил, что «он готовился к войне».

«Ну что тогда нас обвинять, что мы в чем-то виноваты… Ну, готовился к войне, так сегодня и расхлебывают эту ситуацию», — заявил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе состоявшегося 2 декабря телефонного разговора Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.