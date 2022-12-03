Москва, 3 декабря, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Российская «группа Вагнер» никогда не прибегала к методам террористических организаций. Об этом говорится в заявлении бизнесмена Евгения Пригожина, опубликованном 3 декабря пресс-службой его компании «Конкорд».

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

Он ответил на вопрос журналистов: почему США не внесли «Вагнер» в список террористических организаций, хотя недавно грозились это сделать. Пригожин отметил, что в случае внесения какой-либо организации в список террористических, для неё становятся хороши «все способы для достижения целей».

«Однажды они (США, прим. — ИА REGNUM) уже внесли одну организацию в список террористических и получили то, от чего содрогнулись сами», — заявил глава «Конкорд».

Пригожин подчеркнул, что его люди никогда не притесняли мирных граждан, не нарушали законов нравственности и не собираются этого делать.

«Но, как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. Не будите, американцы, ЧВК «Вагнер», пока ЧВК «Вагнер» ещё спит», — добавил бизнесмен.

Напомним, Госдеп США 2 декабря внёс «Вагнер» в список организаций, которые вызывают озабоченность Вашингтона за деятельность в Центральноафриканской Республике.