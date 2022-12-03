Кишинёв, 3 декабря, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Молдавская энергораспределительная компания «Энергоком» 3 декабря подписала новый контракт на импорт электроэнергии из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом сообщил в своём телеграм-канале вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«АО «Энергоком» подписало контракт на поставку электроэнергии с МРЭС на декабрь месяц. Мы также договорились рассмотреть возможность продления контракта на период с января по март 2023 года», — написал Спыну.

Он сообщил, что в декабре Приднестровье обязалось поставить 204 тыс. МВт. Этого должно хватить всем абонентам Молдавии. Цена 1 кВт⋅ч будет $73. Вместе с тем Молдавия будет передавать ПМР весь газ, который поставляет Газпром в регион, — 5,7 млн кубометров в сутки.

Спыну назвал новый контракт «разумным компромиссом». Молдавия пока будет пользоваться газом, который находится в резервах.

«Впервые правобережье больше не зависит от газа, поставляемого Газпромом», — заявил Спыну.

Министр добавил, что теперь в Молдавии снижен риск отключений электроэнергии во время ударов Вооружённых сил России по объектам инфраструктуры киевского режима.

Напомним, в октябре Газпром сократил поставки газа в Молдавию и ПМР из-за того, что Киев ограничил работу украинской газотранспортной системы. С 1 ноября Молдавия самовольно изменила условия перераспределения газа с Приднестровьем, отказалась от поставок электроэнергии из Приднестровья в пользу Румынии. Румынская электроэнергия оказалась в несколько раз дороже приднестровской.