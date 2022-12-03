Лондон, 3 декабря, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Введение потолка цен на российскую нефть не будет иметь ожидаемого эффекта, таким решением западные страны только «рассмешили» Москву. Такое мнение высказал британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен.

Kremlin.ru Смех Владимира Путина

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«Россия смеется над предельными ценами G7 и ЕС на нефть в 60 долларов за баррель», — написал он в Twitter.

По его словам, в ответ на ограничение Россия просто будет продавать нефть по рыночной цене Китаю и Индии, «в то время как коллективный Запад снова выстрелит себе в ногу».

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря члены ЕС, а также страны «Группы семи» (G7) и Австралия достигли договорённостей о введении предельного уровня цены на российскую нефть в размере $60 за баррель.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя этот шаг, заявил, что с этого года Европа будет жить без российской нефти, так как Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен.