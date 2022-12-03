Минск, 3 декабря, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что Киев готовился к военным действиям ещё при президенте Петре Порошенко, сообщает агентство Sputnik Беларусь.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим», — заявил Александр Лукашенко.

Глава Белоруссии заявил, что бывший президент Украины Пётр Порошенко ранее высказался, зачем ему нужны были Минские соглашения в 2014 году. По словам Александра Лукашенко, Киев готовился к войне.

«Ну что тогда нас обвинять, что мы в чем-то виноваты. Готовился к войне, так сегодня и расхлебывают эту ситуацию», — заявил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минск 3 декабря с рабочим визитом прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко стороны обсудят вопросы защиты территориальной целостности и боевой подготовки.

Читайте также: Лукашенко и Шойгу на встрече в Минске обсуждают вопросы защиты целостности