Минск, 3 декабря, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Министру обороны РФ Сергею Шойгу, прибывшему с рабочим визитом в Минск, сообщили, как в Белоруссии проходит слаживание действий российских и белорусских военнослужащих. Об этом 3 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Минобороны РФ, передаёт «БелТА».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Для того, чтобы в случае необходимости первые ряды наши — защитники Союзного государства — смогли отразить любую агрессию», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко также отметил, что его встреча с Шойгу стала продолжением состоявшегося накануне телефонного разговора белорусского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы с ним очень долго обсуждали ситуацию вокруг Беларуси и России. Он сказал, что вы будете здесь, и мы с вами продолжим это обсуждение», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Минску и Москве предстоит выработать единую позицию по защите Союзного государства.

Сообщается, что Шойгу поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство к российским военным, которые находятся в Белоруссии в совместной группировке войск.