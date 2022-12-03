Санкт-Петербург, 3 декабря, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Петербургские пожарные вечером 3 декабря смогли локализовать крупный пожар в здании автоцентра на Ириновском проспекте, где огонь охватил площадь в 500 кв. метров. Ранг пожара снижен, с огнем продолжают бороться 35 пожарных при помощи семи единиц техники.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Напомним, пожар начался около 17:30 мск на Ириновском проспекте, д.1, в Красногвардейском районе на востоке Петербурга, в одноэтажном, размером 60×70 метров, здании автоцентра. В 17:38 пожару присвоили повышенный номер 1 БИС.

«В 19:10 пожар локализован, ранг пожара снижен до первого номера. Сведения о пострадавших не поступали», — сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.