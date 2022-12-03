Минск, 3 декабря, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Белоруссия готова выполнить свои обязательства в рамках имеющихся договоренностей с Россией. Об этом 3 декабря на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

President.gov.by Флаги России и Белоруссии

Белорусский лидер подчеркнул, что никого не собирается пугать, но в случае необходимости союзные войска смогут отразить агрессию.

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«Я не собираюсь тут никого пугать. Вы тем более. Все уже и так напуганы-перепуганы. Но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя на то, как на это смотрят из-за океана, и Россия, и Белоруссия к этому готовы», ― приводит пресс-служба президента Белоруссии слова Лукашенко.

Он заверил, что «всё, что белорусы по открытому, реальному договору должны сделать, мы сделаем. Вы в этом не сомневайтесь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск выполнит своё обязательство перед Россией и не допустит удара по российским войскам. По его словам, Белоруссию упрекают за намерение вступить в конфликт на Украине, однако своё Отечество нужно защитить.