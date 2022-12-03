Торонто, Канада, 3 декабря, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Один человек в результате стрельбы в Торонто (США) получил ранение. Об этом 3 декабря сообщается в эфире телеканала CTV.

Пистолет

По последним данным, инцидент произошел недалеко от продуктового рынка в центральной части крупнейшего города Канады. Пострадавший был доставлен госпиталь в критическом состоянии.

Отмечается, что по факту стрельбы проводится расследование. Пока никто не задержан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате стрельбы на одной из улиц Торонто 13 ноября погиб один человек. Инцидент произошел в районе Скарборо.