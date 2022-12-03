Минск, 3 декабря, 2022, 19:40 — ИА Регнум. В Минск 3 декабря с рабочим визитом прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Проходит его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Повесткой встречи являются вопросы защиты территориальной целостности и боевой подготовки, сообщает один из телеграм-каналов, близкий к пресс-службе главы Белоруссии.

President.gov.by Встреча Лукашенко с Шойгу

В рамках визита главы Минобороны РФ в Минск он встретился со своим белорусским коллегой — главой минобороны Белоруссии Виктором Хрениным. Был подписан протокол о внесении изменений в межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере, сообщили в Минобороны РФ.

Сергей Шойгу в ходе встречи отметил особую важность союзнических отношений России и Белоруссии, в то время как Запад оказывает «беспрецедентное давление» на Союзное государство.

«В настоящее время в соответствии с решением президентов двух стран на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск», — сообщил Шойгу.