В ДТП на юго-востоке Москвы пострадали 13 человек
В Москве в ДТП с автобусом пострадали 13 человек
Москва, 3 декабря, 2022, 19:37 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия на юго-востоке Москвы пострадали 13 человек, сообщает Госавтоинспекция Москвы в телеграм-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
По последним данным, на Люблинской улице водитель автобуса не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения.
Отмечается, что в результате ДТП 13 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, среди них — 5 детей.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
Как сообщало ИА REGNUM, автобус с пассажирами врезался в мачту городского освещения на юго-востоке Москвы 3 декабря.