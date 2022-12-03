Москва, 3 декабря, 2022, 19:37 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия на юго-востоке Москвы пострадали 13 человек, сообщает Госавтоинспекция Москвы в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По последним данным, на Люблинской улице водитель автобуса не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения.

Отмечается, что в результате ДТП 13 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, среди них — 5 детей.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Как сообщало ИА REGNUM, автобус с пассажирами врезался в мачту городского освещения на юго-востоке Москвы 3 декабря.