Минск, 3 декабря, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что не видит готовности Запада к мирным переговорам по Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Я не собираюсь тут никого пугать. Вы тем более. Все уже и так напуганы-перепуганы. Но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя на то, как на это смотрят из-за океана, — и Россия, и Беларусь к этому готовы», — цитирует Лукашенко агентство Sputnik Беларусь 3 декабря.

Также глава союзного государства добавил, что спецслужбы Белоруссии пока не видят, чтобы Запад был готов к полноправным переговорам по Украине.

Ранее стало известно, что глава Минобороны России Сергей Шойгу встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.