Минск, 3 декабря, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС Росси и Белоруссии проходят подготовку как единая армия, чтобы в случае необходимости отразить агрессию. Об этом 3 декабря на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Roman Poulvas Флаги Белоруссии и России

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«Думаю, вам уже белорусский министр обороны рассказал о ситуации в Белоруссии, о подготовке, боевом слаживании подразделений Белоруссии и России, которые присутствуют в Белоруссии. Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят», ― сказал белорусский лидер.

Он пояснил, что это делается для того, чтобы в случае необходимости «первые ряды наши ― защитники Союзного государства ― смогли отразить любую агрессию».

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«Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся. Все об этом знают вокруг. Мы это не прятали», ― приводит пресс-служба белорусского лидера слова президента страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в первое декаде ноября на полигонах вооружённых сил Белоруссии прошли занятия по боевой подготовке российских военнослужащих, входящих в состав региональной группировки войск Союзного государства России и Белоруссии. Военнослужащие выполнили стрельбы из штатного оружия, вождение боевых машин, прошли психологическую полосу препятствий, усовершенствовали навыки тактической медицины.