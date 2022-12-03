Москва, 3 декабря, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Автобус с пассажирами врезался в мачту городского освещения на юго-востоке Москвы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Согласно полученной информации, на 2-й Люблинской улице, в районе дома 50, автобус врезался в мачту освещения. Со слов водителя, в автобусе находилось порядка 20 человек.

Информация о пострадавших уточняется, погибших нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Свободы в Москве. Машина влетела в пешеходов и перевернулась.

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