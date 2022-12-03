Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 3 декабря, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Много лет назад создав министерство экономической войны, страны Североатлантического альянса продолжают противодействовать России, запрещая поставки технологий и чувствительных материалов. Об этом 3 декабря на II Конгрессе молодых учёных заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он отметил, что это ведомство никуда не исчезло, а со временем трансформировалось в различные структуры.

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«Они продолжают успешно вести эту «столетнюю» войну против нас, запрещая нам поставки технологий, материалов чувствительных и прочих вещей», — сказал вице-премьер.

При этом Чернышенко подчеркнул, что Россия продолжает вести себя как «корпоративный партнёр» для враждебных ей стран, не вводя в ответ никаких ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия опередила остальные государства по числу введённых против неё запретительных мер. Согласно данным агентства Bloomberg, по состоянию на 22 апреля, против Российской Федерации была введена 9 тыс. 741 запретительная мера. При этом против других стран, чья политика расходится с Западом — Ирана, Сирии, КНДР, Мьянмы, Венесуэлы и Кубы, — введено за многие годы в общей сложности 9 тыс. 670 санкционных ограничений.