Российский разведчик рассказал о больших потерях в рядах ВСУ
Потери ВСУ большие, но новых «клонов» привозят «пачками» — российский разведчик
Луганск, 3 декабря, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Украинские вооружённые силы несут большие потери, но им привозят пополнение, будто клонируют новых солдат. Об этом 3 декабря сообщил РИА Новости российский разведчик спецназа из подразделения, расположенного в селе Новосёловское в ЛНР.
Иван Шилов ИА REGNUM
Освобожденные территории СВО
«Среди личного состава противника очень большие потери. И такое ощущение, что их завозят туда пачками, как будто их где-то клонируют», — сказал военнослужащий.
По его словам, потери у противника восполняют каждый день, присылая столько же военнослужащих, сколько было ранено и убито накануне. Но, несмотря на это, российские войска продвигаются вперёд.
«Мы не только контролируем Новосёловское, но уже и смотрим вперёд на Берестовое», — сказал разведчик.