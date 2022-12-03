Луганск, 3 декабря, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Украинские вооружённые силы несут большие потери, но им привозят пополнение, будто клонируют новых солдат. Об этом 3 декабря сообщил РИА Новости российский разведчик спецназа из подразделения, расположенного в селе Новосёловское в ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Среди личного состава противника очень большие потери. И такое ощущение, что их завозят туда пачками, как будто их где-то клонируют», — сказал военнослужащий.

По его словам, потери у противника восполняют каждый день, присылая столько же военнослужащих, сколько было ранено и убито накануне. Но, несмотря на это, российские войска продвигаются вперёд.

«Мы не только контролируем Новосёловское, но уже и смотрим вперёд на Берестовое», — сказал разведчик.