Москва, 3 декабря, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Прощание с гендиректором Международного театрального фестиваля имени Чехова Валерием Шадриным состоится в Театре им. Моссовета, сообщили ТАСС в пресс-службе Чеховского фестиваля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Театр имени Моссовета

В пресс-службе заявили, что прощание с Валерием Шадриным пройдет 5 декабря с 11:00 до 12:30 в Театре им. Моссовета, а с 9:00 до 10:30 можно будет передать цветы и венки. Отпевание состоится в 13:00 в Храме Большое Вознесение, а в 15:00 начнется церемония погребения на Троекуровском кладбище.

Как ранее передавало ИА REGNUM, Валерий Шадрин ушел из жизни 3 декабря в возрасте 83 лет.

Подробнее в материале: Ушел из жизни гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин