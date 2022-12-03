Горловка, ДНР, 3 декабря, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Мирный житель получил ранения при обстреле города Горловки в ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 декабря сообщил мэр города Иван Приходько.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

«В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в поселку Курдюмовка Никитовского района Горловки по улице Орджоникидзе ранен мирный мужчина, 1972 года рождения», — говорится в сообщении Приходько, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что мирная жительница города Донецка пострадала в результате обстрела Куйбышевского района со стороны ВСУ.