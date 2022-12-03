Багдад, 3 декабря, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Вице-премьер и министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани заявил, что Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) привержена установленным темпам производства нефти до конца 2023 года, сообщает агентство INA.

(сс) Vincent Eisfeld Штаб-квартира ОПЕК в Вене

По словам вице-премьера Ирака, члены ОПЕК привержены темпам добычи нефти, а также квотам сокращения производства, запланированным до конца 2023 года.

Хайян Абдель Гани отметил, что на министерской встрече ОПЕК +, которая запланирована на 4 декабря, будут обсуждаться последние события на рынке нефти и вызовы, стоящие перед производителями.

По его словам, акцент планируется сделать на решениях ОПЕК+ по сокращению добычи для достижения большей стабильности и баланса на мировом рынке.

Напомним, ранее страны «Большой семерки» и Австралия договорились установить потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне $60 за баррель.