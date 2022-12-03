Минск, 3 декабря, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Сергей Шойгу во Дворце Независимости». Президент проведет встречу с министром обороны России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед встречей с Александром Лукашенко Сергея Шойгу сопровождал глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

Ранее в минобороны Белоруссии сообщили о подписании Россией и Белоруссией соглашения о совместном обеспечении региональной безопасности.