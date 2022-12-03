Мелитополь, 3 декабря, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Тысячи уроженцев Запорожской области принимают участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом 3 декабря сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Mil.ru Российские военные

В беседе с ТАСС он уточнил, что запорожцы есть в составе союзных сил, добровольческих формирований и частных военных компаний.

«Масса ребят в корпусах Народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик, теперь это тоже российская армия», ― добавил Рогов.

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«Те, кто хорошо себя проявили, попали в частные военные компании. Те, кто получил российское гражданство, а это тысячи запорожцев, подписали контракты с российской армией и Росгвардией», ― указал председатель движения.

Кроме того, в зону спецоперации попали мобилизованные уроженцы Запорожской области из Санкт-Петербурга, Новосибирска, других городов России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг распространяемые прокиевскими изданиями сообщения о якобы проводимой на территории региона мобилизации, назвав их дезинформацией. При этом он добавил, что желающие принимать участие в спецоперации жители Запорожской области могут исключительно добровольно вступить в батальон имени Судоплатова.

Напомним, в Запорожской области в сентябре было объявлено о начале формирования трёх добровольческих батальонов. Два из них назвали в честь советского разведчика Павла Судоплатова и апостола Андрея Первозванного. Третьему подразделению дали имя «Славянская Гвардия».