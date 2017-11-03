Шойгу: отношения России и Белоруссии имеют особо важное значение
Минск, 3 декабря, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Отношения России и Белоруссии имеют особо важное значение в условиях беспрецедентного давления Запада. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным 3 декабря.
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Сергей Шойгу
«Республика Беларусь была и остается нашим надежным партнером. Это особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран», — сказал Шойгу.
Также глава Минобороны РФ высоко оценил решимость Белоруссии противостоять враждебно настроенной политике США и Запада.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Минск для переговоров с главой минобороны союзного государства.