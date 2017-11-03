Минск, 3 декабря, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Отношения России и Белоруссии имеют особо важное значение в условиях беспрецедентного давления Запада. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным 3 декабря.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Республика Беларусь была и остается нашим надежным партнером. Это особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран», — сказал Шойгу.

Также глава Минобороны РФ высоко оценил решимость Белоруссии противостоять враждебно настроенной политике США и Запада.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Минск для переговоров с главой минобороны союзного государства.